«Новая эра Голливуда». Глава YouTube высказался о фильме «Железное легкое»

Генеральный директор YouTube Нил Мохан поздравил блогера Марка Markiplier Фишбаха с успешной премьерой его дебютного фильма «Железное лёгкое».

Глава видеохостинга считает, что высокие сборы независимой картины сигнализируют о глобальных переменах в Голливуде.

«Невероятно видеть, как авторы YouTube держат в руках ключи от собственного производства и дистрибуции. Это новая эра Голливуда».

Премьера хоррора состоялась 30 января. При бюджете менее $3 млн лента собрала в прокате $21 млн всего за первые выходные, окупив производство в семь раз. Фильм полностью профинансирован самим блогером, который также выступил режиссёром, сценаристом и исполнил главную роль.

Сюжет «Железного лёгкого» основан на одноимённой инди-игре Iron Lung 2022 года. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где главный герой исследует океан крови на инопланетной луне внутри тесной субмарины.