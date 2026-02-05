Что известно о сериале «Молодой Шерлок»

На рубеже 2010-х годов на экраны вышла дилогия фильмов о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Режиссером картин стал Гай Ричи — британский мастер криминальной комедии и певец брутальности. Спустя 15 лет он снова взялся за вселенную Артура Конан Дойла: на этот раз Ричи снимает сериал о становлении легендарного детектива. «Лента.ру» рассказывает, что известно о предстоящем сериале «Молодой Шерлок»: точная дата выхода в 2026 году, сюжет, трейлер, актеры и роли.

«Молодой Шерлок»: главное о сериале

Оригинальное название: Young Sherlock

Год производства: 2026

Страна: Великобритания

Жанр: боевик, детектив, приключения

Платформа: Amazon Prime Video

Режиссеры: Гай Ричи, Андерс Энгстрем, Триша Брок

Сценаристы: Энди Лэйн, Мэттью Паркхилл, Питер Харнесс

Продюсеры: Макс Кин, Эдвард Растелли-Льюис

Количество серий: 8

Дата выхода

О том, что Гай Ричи снимет британский приключенческий сериал о юном Шерлоке Холмсе, стало известно в апреле 2024 года. Издание Mirror тогда сообщило, что новый проект будет основан на книгах Энди Лейна, посвященных ранним годам жизни великого сыщика.

Однако точная дата премьеры нового сериала Гая Ричи долго не разглашалась. Ее объявили лишь в конце 2025 года, когда вышел первый трейлер. Cериал «Молодой Шерлок» выйдет 4 марта 2026 года.

Книги о молодом Шерлоке Холмсе

Британский писатель Энди Лейн с 2010 по 2014 год создал цикл романов, посвященных юности будущего детектива:

«Облако смерти»;

«Красная пиявка»;

«Черный лед»;

«Огненный шторм»;

«Укус змеи»;

«Острие ножа»;

«Холодный как камень».

Эту серию книг автор написал в сотрудничестве с Фондом, который распоряжается наследием сэра Артура Конан Дойла, автора оригинальных историй о великом детективе.

При этом впервые писать о Шерлоке Холмсе Лейн начал гораздо раньше: еще в 1994 году он ввел детектива в роман «Всепоглощающий огонь», рассказывающий о другом знаменитом британском персонаже — Докторе, герое сериала «Доктор Кто».

Трейлер

Сюжет

Сериал расскажет о 19-летнем Шерлоке Холмсе — недисциплинированном и грубом подростке. По сюжету, он учится в Оксфордском университете и оказывается втянут в расследование загадочного убийства. Это дело угрожает его свободе, поэтому Шерлок берется за него с безрассудной самоотдачей. В результате юноша умудряется раскрыть масштабный заговор, который охватывает не только Оксфорд, но и весь мир. Этот случай навсегда меняет его жизнь и формирует личность известного по романам, фильмам и сериалам легендарного мастера дедукции.

«В "Молодом Шерлоке" мы увидим захватывающую новую версию детектива, которого, как кажется, все уже знают. Но мы покажем его таким, каким никто не представлял. Мы раскроем этого загадочного персонажа, узнаем, что им движет, и выясним, как он стал тем гением, которого мы все любим», — отметил Гай Ричи.

Актеры и роли

Хиро Файнс Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Министерство неджентльменских дел», «Безопасность») — Шерлок Холмс;

Макс Айронс («Мисс Остин», «Кондор», «Цветы на чердаке: Начало) — Майкрофт Холмс;

Донал Финн («САС: Неизвестные герои», «Ведьмак», «Письма о любви») — Джеймс Мориарти;

Холли Кэттл («Инспектор Адам Дэлглиш», «Кобра», «Mr Loverman») — Эди;

Рави Ауджла («Черное зеркало», «Дом Дракона», «Медленные лошади») — Кишор Малик;

Цэн Цзинэ («Задача трех тел») — принцесса Гулун Шоан;

Нуман Аджар («Человек-паук: Вдали от дома», «Менекше и Халиль», «Алладин») — Эсад;

Джеймс Собол Келли («Примадонна», «Борг/Макинрой», «Корона») — профессор Энрайт;

Адам Джеймс («Много шума из ничего», «Доктор Кто», «Злая: Сказка о ведьме Запада») — доктор Чарльз Молтби;

Рэйчел Шелли («Закон противоположностей», «Тайная власть», «Однажды в сказке», ) — миссис Анна Тилкотт;

Саймон Дилейни («Капитан Хорнблауэр: Верность», «Хоть раз в жизни», «Дэвид Копперфилд») — Детектив Фитжет;

Дафна Чун («Коломбо: Коломбо сеет панику», «Достать ножи: Воскрешение покойника», «Обед в пятницу вечером») — Юн;

Элизабет Конбой («Вызовите акушерку», «Чисто английские убийства», «Последнее королевство») — миссис Тернер;

Кара Боссом («Опасный элемент», «Тайная власть», «Месье Спейд») — Пруденс Гамильтон;

Джеймс Палмер («Молодой Морс», «Укрытие», «Большой куш») — Элви Гордон;

Колин Ферт («Король говорит!», «Реальная любовь», «Гордость и предубеждение») — Буцефал Ходж;

Наташа Макэлхоун («Шоу Трумана», «Мистер Черч», «Ронин») — Корделия Холмс.

По сюжету, Шерлок Холмс познакомился с Ватсоном уже во взрослом возрасте, поэтому в сериале, по крайней мере в первом сезоне, его не будет.

Также в сериале снимались Йен Мидлейн («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», «Бархатные пальчики», «Приключения Сары Джейн»), Расселл Балог («Джентльмены», «Министерство неджентльменских дел», «Малефисента: Владычица тьмы»), Адам Бейзил («Пчеловод», «Одни из нас», «Основание») и другие актеры.

Другие сериалы о Шерлоке Холмсе

«Шерлок» (2010-2017)

Оригинальное название: Sherlock

Количество сезонов: 4

Количество серий: 15

Сценаристы: Марк Гэтисс, Стивен Моффат

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9

Рейтинг IMDb: 9,0

События сериала происходят в наше время. В поисках соседа по квартире консультирующий детектив Шерлок Холмс знакомится с Джоном Ватсоном — военным медиком, недавно вернувшимся с Ближнего Востока. При первой же встрече Шерлок поражает Ватсона своей проницательностью, безошибочно определив, что тот служил в Афганистане, а также что его хромота имеет психосоматическую природу.

В результате Ватсон и Холмс решают снять квартиру вместе и поселяются на знаменитой Бейкер-стрит, 221Б, в доме у пожилой миссис Хадсон. Вместе они помогают Скотланд-Ярду в расследовании самых запутанных преступлений, опираясь не только на дедукцию, но и на современные технологии: интернет и мобильную связь.

Цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986)

Количество сезонов: 5

Количество серий: 11

Сценаристы: Игорь Масленников, Юлий Дунский, Валерий Фрид, Владимир Валуцкий, Юрий Векслер

В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Игорь Ефимов, Борис Клюев

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3–8,7

Рейтинг IMDb: 7,9–8,5

Цикл мини-сериалов по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Каждый сезон состоит из двух-трех эпизодов, которые основаны на одном или нескольких произведениях о Шерлоке Холмсе. Первоисточниками стали повести «Этюд в багровых тонах», «Собака Баскервилей» и «Знак четырех», рассказы «Пестрая лента», «Второе пятно», «Пустой дом» и другие.

Начинается цикл со знакомства главных героев в конце XIX века, а завершается историей об изменениях в их жизнях с началом XX века.

«Приключения Шерлока Холмса» (1984–1994)

Оригинальное название: The Adventures of Sherlock Holmes

Количество сезонов: 4

Количество серий: 41

Сценаристы: Джон Хоуксворт, Джереми Пол, Дерек Марлоу

В ролях: Джереми Бретт, Дэвид Берк, Розали Уильямс, Эрик Портер, Гейл Ханникат, Джереми Кемп

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6–8,1

Рейтинг IMDb: 8,6–8,7

Британский цикл историй о Шерлоке Холмсе, объединяющий 4 сезона по 6–13 эпизодов каждый. У каждого сезона свое название:

1-й сезон: «Приключения Шерлока Холмса»;

2-й сезон: «Возвращение Шерлока Холмса»;

3-й сезон: «Архив Шерлока Холмса»;

4-й сезон: «Мемуары Шерлока Холмса».

В отличие от многих других проектов, история в британских «Приключениях» начинается не со знакомства Холмса и Ватсона, а с решения одного из громких дел, в котором замешана мошенница Ирэн Адлер.

«Элементарно» (2012–2019)

Оригинальное название: Elementary

Количество сезонов: 7

Количество серий: 154

Сценаристы: Роберт Хьюит Вульф, Brian Rodenbeck, Тамара Яронь

В ролях: Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Джон Майкл Хилл, Джордан Гелбер, Джон Ноубл, Офелия Ловибонд

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5

Рейтинг IMDb: 7,9

Американский сериал, в котором Шерлок Холмс — бывший наркоман. После лечения в реабилитационном центре Нью-Йорка он решает консультировать местную полицию. Расследовать дела ему помогает доктор Ватсон — женщина по имени Джоан, которую нанял отец Холмса, чтобы она за ним присматривала.