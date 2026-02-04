Зрители оценили финал второго сезона «Фоллаута»

«Лучший эпизод сезона»: зрители высоко оценили финал второго сезона «Фоллаута»
4 февраля состоялась премьера заключительного эпизода второго сезона сериала «Фоллаут». Спустя несколько часов на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг — 8,8 балла из 10, что является второй лучшей оценкой.
Зрители встретили концовку преимущественно положительно. Многие отмечают, что динамичный финал смог «реабилитировать» сезон, который некоторым показался затянутым и медленным. Аудитория похвалила сценаристов за грамотное завершение сюжетных линий, атмосферу Нью-Вегаса и актёрскую игру Эллы Пернелл и Уолтона Гоггинса. Однако часть смотрящих осталась недовольна открытым финалом, посчитав, что авторы оставили слишком много вопросов для третьего сезона.
Что пишут зрители о финале второго сезона «Фоллаута»
- «Это, безусловно, лучший эпизод сезона. Он напомнил мне Fallout: New Vegas, хотя ему и не хватает той самой суровости пустоши. Элементы истории и общие впечатления от финала действительно реабилитировали второй сезон в моих глазах».
- «Серия каким-то образом объединяет все сюжетные линии и завершает их. Каждая история кажется проработанной. Всё было на высоте, я сидел на краю кресла всё время».
- «Основная сюжетная линия мрачная и антиутопичная, но финал получился даже в чём-то счастливым. Это отличный задел на будущее. Диалоги качественные, актёрская игра великолепна, но самый приятный сюрприз — это диапазон Эллы Пернелл».
- «Зрителям пришлось немало вложить во второй сезон. Сюжет петлял, и мы терпеливо следили за каждым поворотом. Кульминация должна была вознаградить нас за терпение. Вместо этого мы получили больше драмы и больше новых вопросов, чем ответов».
- «Если бы не сюжетная линия Гуля, сезон был бы намного слабее. Купер буквально вытащил всё на своей спине. Посмотрим, что случится дальше, когда вернутся крупные фракции, как нам показали в конце».