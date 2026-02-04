Зрители оценили финал второго сезона «Фоллаута»

4 февраля состоялась премьера заключительного эпизода второго сезона сериала «Фоллаут». Спустя несколько часов на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг — 8,8 балла из 10, что является второй лучшей оценкой.

© Чемпионат.com

Зрители встретили концовку преимущественно положительно. Многие отмечают, что динамичный финал смог «реабилитировать» сезон, который некоторым показался затянутым и медленным. Аудитория похвалила сценаристов за грамотное завершение сюжетных линий, атмосферу Нью-Вегаса и актёрскую игру Эллы Пернелл и Уолтона Гоггинса. Однако часть смотрящих осталась недовольна открытым финалом, посчитав, что авторы оставили слишком много вопросов для третьего сезона.

Что пишут зрители о финале второго сезона «Фоллаута»