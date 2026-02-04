Вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»

Телеканал MGM+ выпустил первый тизер четвёртого, последнего сезона сериала «Извне». Премьера состоится 19 апреля.

В продолжении герои вплотную приблизятся к разгадке тайн города, но это лишь усилит кошмары, с которыми им предстоит столкнуться. Сюжет сосредоточится на фигуре загадочного Человека в жёлтом, а также на попытках Бойда удержать контроль над ситуацией, несмотря на ухудшающееся здоровье.

Создателем шоу выступает Джон Гриффин, а исполнительными продюсерами — ветераны сериала «Остаться в живых» Джек Бендер и Джефф Пинкнер. «Извне» рассказывает о жителях таинственного города-ловушки, которые вынуждены каждую ночь бороться за жизнь с выходящими из леса монстрами.