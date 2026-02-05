Вышел трейлер боевика «Машина войны» со звездой «Ричера»

Netflix опубликовал дебютный трейлер боевика «Машина войны» с Аланом Ричсоном в главной роли. Ранее выходили лишь кадры, а теперь можно оценить ролик.

© Кадр из фильма

На заключительном этапе отбора в рейнджеры армии США тренировочные учения элитной команды превращаются в борьбу за выживание перед лицом невообразимой угрозы, с которой до этого никто не сталкивался.

Режиссёром выступил Патрик Хьюз («Неудержимые 3», «Телохранитель киллера»). В актёрский состав фильма также вошли Деннис Куэйд, Джай Кортни, Эсай Моралес, Дэниэл Уэббер.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Машина войны» выйдет 6 марта на Netflix.