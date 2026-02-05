В ГД рассказали, кто должен определять приоритеты поддержки кино

Министерство культуры РФ должно обладать всеми необходимыми полномочиями для ежегодного утверждения и реализации приоритетных направлений государственной поддержки отечественного кино, сказала ТАСС председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Мы даем право министерству культуры определять приоритетные направления на поддержку отечественного кино. <…> Министерство культуры должно владеть всеми полномочиями, чтобы их ежегодно утверждать и реализовывать в этой части государственную поддержку", - сказала Казакова.

По ее словам, приоритетными направлениям поддержки национального кинематографа являются фильмы, связанные с патриотизмом, историей, и картины, направленные на укрепление семейных ценностей.

"Это и кино, которое пропагандирует общественно значимые профессии: врача, рабочего, спасателя и другие, [а также] фильмы, которые посвящены нашей прекрасной большой стране, единству народов России", - сказала Казакова.

Она отметила, что государственная поддержка распространяется как на художественное, так и на документальное кино.

Казакова отметила, что соответствующие нормы были поддержаны депутатами Госдумы в первом чтении.

"Нужно принимать, что такие нормы и сама дискуссия вокруг кино всегда вызывает бурные вопросы. Потому что она связана, если говорить об общественной дискуссии, в большей степени, со вкусовыми предпочтениями", - заметила она.

Вместе с тем она обратила внимание на высокий интерес к отечественному кино в период новогодних праздников и рост посещаемости кинотеатров, назвав эту тенденцию позитивной.