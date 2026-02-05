Актеры рассказали, какую непосильную ношу взвалили на себя костюмеры «Сказки о царе Салтане»

Актриса Алиса Кот, сыгравшая роль Царевны Лебеди в фильме «Сказка о царе Салтане», в эфире «Матч ТВ» рассказала о важности работы художников по костюмам.

Фильм по мотивам одноимённого произведения Пушкина выйдет в кинотеатрах 12 февраля.

— Все костюмы создавались с душой, художники создавали их, отталкиваясь от нас, самих актеров. То есть я даже не про мерки говорю, а про то, как это отзывается, откликается конкретно тебе. Осмелюсь сказать, что, может быть, 65% нашей работы — это заслуга художников, которые создавали нам этот образ, и мы себя ощущали в нем и несли, — рассказала Кот в эфире «Матч ТВ».