Актеры рассказали, какую непосильную ношу взвалили на себя костюмеры «Сказки о царе Салтане»

Актриса Кот — о фильме «Сказка о царе Салтане»: «Может быть, 65% нашей работы — это заслуга художников по костюмам»
Актриса Алиса Кот, сыгравшая роль Царевны Лебеди в фильме «Сказка о царе Салтане», в эфире «Матч ТВ» рассказала о важности работы художников по костюмам.
Фильм по мотивам одноимённого произведения Пушкина выйдет в кинотеатрах 12 февраля.
— Все костюмы создавались с душой, художники создавали их, отталкиваясь от нас, самих актеров. То есть я даже не про мерки говорю, а про то, как это отзывается, откликается конкретно тебе. Осмелюсь сказать, что, может быть, 65% нашей работы — это заслуга художников, которые создавали нам этот образ, и мы себя ощущали в нем и несли, — рассказала Кот в эфире «Матч ТВ».
— Это было уникально. Я ощутил это, когда мы снимали остров князя Гвидона, остров Буян, когда на огромной площади, выстроенной нашими художниками, собрались жители острова Буян, и все были одеты в костюмы, которые подготовили наши замечательные художники по костюмам во главе с Гулей Шахмиловой. Девочки какую‑то совершенно непосильную ношу взвалили на себя. Более того, они справились с ней и сделали какие‑то уникальные вещи, которые теперь здесь предстают уже как экспонаты выставки, — добавил актер Алексей Онежен, исполнивший в фильме роль князя Гвидона.