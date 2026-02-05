Стартовал сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Сегодня на Okko начал выходить сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко в одной из ключевых ролей. Для просмотра доступны две первые серии, а всего их будет восемь.

Сюжет сериала рассказывает о бывшем заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу после 20 лет за решёткой. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно он узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.

Вторую главную роль исполнила Мила Ершова («По щучьему велению»). Режиссёром выступил Павел Тимофеев — автор знаменитого сериала «Выжившие».