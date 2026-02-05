Стартовали съемки второго сезона реалити-шоу «Мастер игры»

Телеканал ТНТ объявил о начале съёмок второго сезона психологического реалити «Мастер игры». Производство проекта проходит в Марокко, где участникам предстоит соревноваться на фоне местных пейзажей и интерьеров старинного замка.

В новых эпизодах за победу будут бороться 17 человек, среди которых звёзды шоу-бизнеса, актёры, спортсмены и блогеры. Им предстоит проявить стратегическое мышление и выяснить, кто из соперников скрывает свои истинные намерения.

Режиссёром выступит Наталья Очигава, а креативным продюсером — Наталья Антипова-Каплоухая. Премьера второго сезона в эфире ТНТ запланирована на 2026 год.