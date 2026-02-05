Time составил список самых недооцененных фильмов XXI века

50 самых недооцененных фильмов XXI века от Time
Редакция журнала Time опубликовала список из 50 самых недооценённых кинокартин 21 века. Автором подборки выступила кинокритик издания Стефани Захарек.
По словам обозревателя, цель материала — напомнить зрителям о качественных лентах, которые «исчезли из коллективного сознания» или не смогли найти широкую аудиторию сразу после премьеры. В перечень попали проекты, выпущенные после 2000 года.
Захарек не стала присваивать фильмам места в рейтинге, а лишь распределила их по тематическим категориям.
В число отмеченных редакцией картин вошли:
- «Меня зовут Долемайт»;
- «Долгая помолвка»;
- «Яркая звезда»;
- «Джейн Эйр»;
- «Гамлет»;
- «Бесподобный мистер Фокс»;
- «25-й час»;
- «Кошачьи миры Луиса Уэйна»;
- «Шпион, выйди вон!»;
- «Я никогда не буду твоей»;
- «Женщины ХХ века»;
- «Контроль»;
- «Легенда о волках»;
- «Скафандр и бабочка»;
- «Завтрак на Плутоне».