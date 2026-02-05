Появились свежие кадры фильма «Дьявол носит Prada 2»
Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала несколько свежих кадров фильма «Дьявол носит Prada 2», на которых можно увидеть ключевых героев.
Новые кадры из фильма «Дьявол носит Prada 2»
© 20th Century Studios
© 20th Century Studios
© 20th Century Studios
Сюжет сиквела расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.
К главным ролям во второй части также вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле также сыграла Леди Гага. Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель.
«Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая.