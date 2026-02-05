Инсайдер намекнул на сюжет новых «Пиратов Карибского моря»

Следующая часть франшизы «Пираты Карибского моря» может быть посвящена наследнику капитана Джека Воробья. Об этом сообщил инсайдер Джефф Снайдер.

По данным журналиста, Disney работает над проектом, в центре которого окажется сын легендарного пирата. Компанию ему составит героиня Марго Робби, которую планировали привлечь к съёмкам спин-оффа серии ещё пять лет назад. Сценарием займётся Кристи Уилсон-Кернс, известная по «1917» и «Прошлой ночью в Сохо».

Информации об участии Джонни Деппа пока нет. Ранее продюсер Джерри Брукхаймер заявлял, что студия попытается найти компромисс для возвращения актёра к роли.