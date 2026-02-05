Фестиваль ORIGINAL+ пройдет на Киностудии Горького

Юбилейный V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ пройдет в Москве с 18 по 20 марта 2026 года. Площадкой киносмотра станет Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, и ее новый многофункциональный зал "Горький Холл". Напомним, что "РГ-Медиа" - генеральный информационный партнер фестиваля.

Фестиваль ORIGINAL+ создан для продвижения оригинального контента российских стриминговых сервисов. На фестивале представлены премьерные художественные фильмы, сериалы и шоу, которые ранее не транслировались на телевидении и в онлайн-формате, не размещались в открытом доступе в интернете и не участвовали в других конкурсах.

Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии Горького, комментирует:

"Для Киностудии Горького большая честь принимать на нашей новой площадке давних друзей и партнеров - фестиваль ORIGINAL+. Мы открыли "Горький Холл" несколько месяцев назад - и он уже не раз успел привлечь внимание публики. Первыми, кто наполнил этот зал, стали молодые зрители и кинематографисты со всего мира. Это пространство изначально создавалось нами как точка притяжения для всей индустрии. Поэтому нам приятно видеть здесь творческих людей, чувствовать энергию премьер и профессиональных дискуссий".

Напомним также, что фестивали ORIGINAL+ и ORIGINAL+ DOC за время своего существования проходили на разных знаковых площадках города. Они начинали путь в московском LOFT HALL, потом были - "Музей Москвы", Парк Горького, Парк искусств "Музеон". Фестиваль традиционно открывает для индустрии новые интересные площадки Москвы, которые впоследствии становятся трендовыми.

У двух призов фестиваля ORIGINAL+ впервые на российском рынке будут мультимедийные цифровые дополнения. Это Гран-при фестиваля - награда "Оригинальный сериал" и Главный Приз в "Номинации Инновация", на которой подробно разбираются технологические новшества в современных российских фильмах и сериалах.

Многофункциональный зал "Горький Холл" был открыт в историческом здании Киностудии Горького на ул. Сергея Эйзенштейна в сентябре 2025 года. Он расположен на месте бывшего широкоформатного зала, построенного в 1970-х годах. Это полностью реконструированный зал с: фойе, гардеробом, кинобаром, высокотехнологичной фотозоной. Помещение оборудовано системами шоу-света, иммерсивного пространственного звука и синхронного перевода - подходит для показов, форумов, концертов и трансляций. С момента открытия тут проходили кинопоказы, встречи, фестивали и театральные постановки.

Напомним, что прием заявок на участие в фестивале ORIGINAL+ осуществляется до 20 февраля 2026 года включительно. Программа фестиваля будет объявлена в начале марта 2026 года.

Конкурсные программы оценивают два профессиональных жюри. В первое входят эксперты из индустрии кино, во втором - представители СМИ и блогеры. Отдельный состав жюри определяет победителя конкурса фестиваля "Номинация Инновация". Составы жюри Пятого Фестиваля стриминговых платформ ORIGINAL+ и шорт-лист категории "Номинация Инновация" также будут объявлены позднее.

Награждение лауреатов состоится 20 марта 2026 года. Среди призов вручается и Специальный приз "РГ-Медиа".