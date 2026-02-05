Сценарий сериала от Генри Кавилла уже готов

Сценарий первого сезона сериала по вселенной Warhammer 40,000 полностью готов. Об этом сообщает издание C-News.

Главную роль и продюсерские функции взял на себя Генри Кавилл. Актёр лично контролировал процесс написания, часто задерживаясь в офисе до четырёх утра для «аудита лора». Он проверял корректность терминов на Высоком готике, цветовую схему доспехов и блокировал любые попытки смягчить мрачную атмосферу вселенной.

Для работы над проектом Кавилл сформировал команду экспертов под названием Project One, куда вошли знатоки мира Warhammer. Визуальным ориентиром для шоу стал эпизод And They Shall Know No Fear из антологии Secret Level, вышедшей в конце 2025 года.

Сериал создаётся усилиями Amazon MGM Studios, а съёмки пройдут в Лондоне.