Стартовали съемки второго сезона «Сегуна» с Хироюки Санадой

Телеканал FX объявил о начале съёмок второго сезона исторической драмы «Сёгун». События новых эпизодов развернутся спустя 10 лет после финала первой части.

Поскольку сюжет одноимённого романа Джеймса Клавелла был полностью экранизирован в дебютном сезоне, продолжение базируется на оригинальном сценарии. Шоураннеры Джастин Маркс и Рэйчел Кондо разрабатывают историю при участии дочери писателя, Микаэлы Клавелл. Создатели охарактеризовали сюжет как «масштабную и неожиданную историю любви».

К своим ролям вернутся Хироюки Санада, Космо Джарвис и Фуми Никайдо. Актёрский состав также пополнили Асами Мидзукава, Масатака Кубота и Дзюн Кунимура.

Премьера второго сезона запланирована на начало 2027 года. Первый сезон вышел в феврале 2024-го и получил высокие оценки.