Представлен трейлер боевика «Ограбить Лондон»

Компания Sky Cinema выпустила трейлер криминального триллера «Ограбить Лондон». Премьера в кинотеатрах России состоится 14 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права принадлежат Sky Cinema.

Сюжет фильма строится вокруг инцидента в центре Лондона: на стройке находят неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны. Пока спецслужбы проводят массовую эвакуацию района, группа взломщиков решает воспользоваться всеобщей паникой, чтобы проникнуть в хранилище банка и похитить крупную партию алмазов.

Ключевые роли в боевике исполнили Аарон Тейлор-Джонсон и Тео Джеймс. Компанию им составили Сэм Уортингтон и Гугу Эмбата-Ро. Режиссёром выступил Дэвид Маккензи, известный по картинам «Любой ценой» и «Последняя любовь на Земле».