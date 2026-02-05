Что известно о сериале «Под одним дождем»

В феврале 2026 года состоится премьера турецкой романтической драмы «Под одним дождем». Эту мелодраму уже называют конкурентом «Далекого города» — одного из главных турецких хитов 2025 года. «Под одним дождем» — это история любви самодостаточной девушки из Лондона и консервативного парня из Стамбула. В сериале найдется место романтике, привычным семейным конфликтам и даже мафиозным разборкам. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, каст, сюжет «Под одним дождем», и рассказывает, кого в этом сериале играет Таро Эмир Текин (он же — Кайе из «Зимородка»).

Главное о сериале

Страна: Турция.

Турция. Оригинальное название: Aynı Yağmurun Altında.

Aynı Yağmurun Altında. Жанр: драма, мелодрама.

драма, мелодрама. Режиссер: Али Балджи.

Али Балджи. Когда выйдет: февраль 2026 года.

февраль 2026 года. Сколько серий: неизвестно.

неизвестно. На каких площадках смотреть: турецкий телеканал ATV.

турецкий телеканал ATV. В главных ролях: Нилсу Берфин Акташ, Бурак Тозкопаран, Левент Юльген, Хасан Бурак Каяджи.

Дата выхода

О сериале «Под одним дождем» заговорили в ноябре 2025 года. К январю 2026-го не была понятна даже приблизительная дата релиза шоу — ожидалось, что запуск первого сезона состоится в начале 2026 года. Точную дату выход раскрыли в начале февраля.

Первый эпизод сериала «Под одним дождем» выйдет 9 февраля 2026 года.

За трансляцию сериала отвечает турецкий телеканал ATV. Среди самых популярных дизи канала — мелодрама «Ветреный» (7.9 на «Кинопоиске»), масштабная историческая сага «Основание: Осман» (8.3 на «Кинопоиске») и семейная драма «Мои братья, мои сестры» (7.8 на «Кинопоиске»). Новые серии будут выходить в эфир по понедельникам. Точное количество эпизодов и их хронометраж не раскрываются.

Пока неизвестно, появится ли сериал на отечественных стримингах. Почти все главные хиты ATV доступны в онлайн-кинотеатре «Иви», однако информации о премьере «Под одним дождем» там нет. Скорее всего, новое шоу можно будет найти на сторонних сайтах — как с русскими субтитрами, так и в русской озвучке.

Трейлер

Трейлер к турецкому сериалу «Под одним дождем» пока не вышел. Зато проект уже обзавелся своим первым постером — на нем изображены все главные герои шоу.

Сюжет

Красавица Роза (Нилсу Берфин Акташ) — смелая активистка-правозащитница, которая живет в Лондоне вместе с матерью. Во время одной из протестных акций девушка знакомится с Али (Бурак Тозкопаран) — симпатичным парнем из консервативной мусульманской семьи. Али привык жить по правилам, установленным его суровым отцом, и не задавать лишних вопросов. Встреча с Розой кажется мимолетной, но быстро меняет его мировоззрение. Вскоре юноша уезжает назад в Турцию.

После судьбоносного протеста Роза серьезно заболевает и приезжает в Стамбул в поисках лечения. Здесь судьба вновь сводит Розу с Али, и между молодыми людьми быстро вспыхивают серьезные чувства.

Построить здоровые отношения оказывается непросто — свободолюбивая Роза не может найти общий язык с глубоко религиозной родней Али.

Производство

Первая информация о новом сериале от канала ATV появилась в середине ноября 2025 года. Тогда этот проект носил название «Лилияр» (или «Иностранная невеста Лилияр») по имени главной героини шоу. В итоге Лилияр превратилась в Розу, а сам дизи переименовали в «Под одним дождем».

Разработкой сериала занимается производственная компания Baba Yapım («Никто не знает», «Я в беде»). Сценарий дизи написали Хасан Бурак Каяджи, Кемаль Челик («Никто не знает») и Хакан Кандал («Нападающий»).

Режиссером сериала «Под одним дождем» стал Али Балджи — автор хитовых дизи «Услышь меня» и «Если сильно полюбишь».

Съемки сериала стартовали в Лондоне в середине декабря 2025 года. После этого съемочная группа переместилась в Стамбул — именно там разворачиваются основные события дизи.

Актеры и роли

Центральный сюжет дизи «Под одним дождем» — история любви, которая разгорается между дерзкой правозащитницей Розой и консервативным Али. Розу играет Нилсу Берфин Акташ (Айсе из мелодрамы «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы»), а ее возлюбленного — молодой турецкий актер Бурак Тозкопаран (Джихан из «Черного сердца»). Кстати, изначально на роль Али претендовал Альп Навруз, звезд хитовой мелодрамы «Не отпускай мою руку».

Какие актеры сыграют в сериале «Под одним дождем»

Нилсу Берфин Акташ («Сердечная рана») — Роза, активистка-правозащитница из Лондона;

Бурак Тозкопаран («Легенда») — Али из влиятельной консервативной семьи Айдан;

Левент Юльген («Позвоните моему менеджеру») — Фаик Айдан, влиятельный бизнесмен, глава семьи Айдан, отец Али;

Хасан Бурак Каяджи («Никто не знает») — Хюмейра Айдан, мать Али, жена Фаика, очень набожная женщина;

Хюлья Авшар («Великолепный век. Империя Кесем») — Фазилет, сестра Фаика и тетя Али, носит хиджаб;

Биранд Тунджа («Ранняя пташка») — Керем, старший брат Али;

Алейна Бозок («Зимородок») — Мерве, сестра Али;

Фикрет Кускан («Мой отец и мой сын») — Умур Караноглу;

Таро Эмир Текин («Зимородок») — Корай, сын Умура;

Сибель Атасой («Запретный плод») — Диана, мать Розы;

Эркан Джан («На краю рая») — Мюрсель Баба.

Помимо этого, в касте сериала заявлены Бахар Шахин («Жестокий Стамбул»), Эда Соленджи («Любовь заставит плакать»), Дениз Угур («Красная комната») и другие.

Для актрисы Хюльи Авшар (наложица султана Мурада III Сафие-султан из сериала «Великолепный век. Империя Кесем») роль Фазилет станет первой актерской работой после четырехлетнего перерыва.

