Звезда «Дьявол носит Prada» дала совет, как смотреть вторую часть фильма

Актриса Энн Хэтэуэй призвала смотреть фильм в наряде по рекомендациям Миранды Пристли

Газета.Ru

Звезда «Дьявол носит Prada», актриса Энн Хэтэуэй, дала совет, как смотреть вторую часть фильма. Об этом сообщает Vogue.

«Я надеюсь, что все нарядятся и пойдут в кино. Думаю, люди помнят, как весело им было в ярко-розовых нарядах, когда они ходили смотреть «Барби». Я надеюсь, что они повторят эту идею для «Дьявол носит Prada 2» и просто отлично проведут время», — заявила актриса.

В октябре Энн Хэтэуэй посетила церемонию WWD Honors 2025 в Нью-Йорке. Она предпочла для выхода винтажное кутюрное красное платье-комбинацию из коллекции Valentino 2003 года. Изделие создавал основатель Валентино Гаравани. Образ актриса дополнила серьгами с бриллиантами. Волосы ей уложили в хвост и сделали вечерний макияж с розовой помадой.

В мае Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что Энн Хэтэуэй стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.