Звезда «Дьявол носит Prada» дала совет, как смотреть вторую часть фильма

Звезда «Дьявол носит Prada», актриса Энн Хэтэуэй, дала совет, как смотреть вторую часть фильма. Об этом сообщает Vogue.

«Я надеюсь, что все нарядятся и пойдут в кино. Думаю, люди помнят, как весело им было в ярко-розовых нарядах, когда они ходили смотреть «Барби». Я надеюсь, что они повторят эту идею для «Дьявол носит Prada 2» и просто отлично проведут время», — заявила актриса.

В октябре Энн Хэтэуэй посетила церемонию WWD Honors 2025 в Нью-Йорке. Она предпочла для выхода винтажное кутюрное красное платье-комбинацию из коллекции Valentino 2003 года. Изделие создавал основатель Валентино Гаравани. Образ актриса дополнила серьгами с бриллиантами. Волосы ей уложили в хвост и сделали вечерний макияж с розовой помадой.

В мае Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что Энн Хэтэуэй стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.