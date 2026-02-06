В Госдуме назвали критерий объективной оценки кинопроектов

Оценка кинопроектов и определение кинокомпаний - лидеров отечественного производства должны основываться на количестве зрителей и их отклике. Об этом заявила ТАСС председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Как найти объективность в этом вопросе? Конечно, по количеству зрителей и по тому, как зрители отзываются [о проекте]. Потому что творчество зависит от вкусов, а о них не спорят, и [нужно], чтобы мы говорили не о вкусовых предпочтениях, а о фактах", - сказала она.

По словам Казаковой, Фонд кино определяет лидерские организации на основании просмотров.

"Кино ведь, как любой творческий проект, ориентирован на зрителя. Когда делается анализ - что нравится, что не нравится, сколько зрителей посмотрело, - зритель стоит во главе угла", - отметила глава комитета.

Она подчеркнула, что фактические показатели свидетельствуют о существенной разнице между лидерскими и иными компаниями.

"Лидерские компании собирают практически в 10 раз больше зрителей. У каждой такой команды почти 4 млн просмотров, тогда как у других проектов - порядка 400 тыс.", - пояснила Казакова.

При этом, как указала парламентарий, статус лидерских компаний не является постоянным и ежегодно определяется по конкретным показателям, после чего проводится экспертная оценка самих проектов.

"Для этого создается большая экспертная комиссия, чтобы оценка не зависела от вкуса одного человека или узкого круга людей", - добавила она.

Казакова отметила, что при оценке детского и семейного кино в работе экспертов участвуют психологи и педагоги.