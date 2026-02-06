Объявлена дата цифрового релиза фильма Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать»

$76.5590.29

«Казнить нельзя помиловать» Бекмамбетова с Крисом Праттом выйдет в онлайне 17 февраля

Чемпионат.com

Издание When To Stream сообщило, что цифровой релиз фильма «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова состоится 17 февраля. Дата, конечно, может измениться, но, скорее всего, она окончательная.

События фильма разворачиваются в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В «Казнить нельзя помиловать» рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.

Главные роли исполнили голливудские звёзды — Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).