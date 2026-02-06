«Вершина»: режиссер Юрий Быков завершил съемки нового фильма

Объявлено о завершении съемок триллера режиссера Юрия Быкова -"Вершина".

По сюжету в лагерь альпинистов ночью, с опозданием на два дня, прибывает загадочный Дмитрий Зорин (Артем Быстров), который сразу начинает раздражать окружающих. Никто не знает, кто он и зачем здесь, но в составе группы из десяти любителей ему предстоит подняться на вершину под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков, Иван Фоминов). Опытные проводники понимают, что погода портится и поход лучше отменить, но желание заработать оказывается сильнее. На пути к пику высотой 5200 метров их ждут метели, лавины, дикие животные, лютый холод и конфликты. Но внешние опасности - не главное препятствие для Зорина и остальных, ведь чем ближе вершина, тем очевиднее: от себя невозможно убежать, пришло время встретиться лицом к лицу со своими страхами и ошибками прошлого.

"Года три-четыре назад я решил пойти в составе группы на вершину Эльбруса. Это специфическое времяпрепровождение. Вроде бы перед тобой красивые пейзажи и горы, но в какой-то момент ты четко понимаешь, что можешь не вернуться. Это очень интересный кейс: тут не просто путешествие, когда едешь в отпуск, например, на море, - для простых людей, не профессионалов, восхождение на вершину - это история про преодоление себя и своих страхов. У многих возникает ощущение, что это главная цель в жизни. Они начинают думать, что ничего не имеет значения, кроме как доказать себе, что ты можешь быть более совершенным, чем на данном этапе. И тут надо четко понимать, что такое восхождение - это всегда риск, что можно не вернуться, погибнуть. А нужно ли умирать ради преодоления себя?" - говорит режиссер и сценарист фильма Юрий Быков ("Майор", "Дурак", "Лихие").

Юрий Быков

По словам Быкова, самое главное и коварное заключается в том, что стремление к вершине - это желание быть лучшей версией себя, побег от реальности, если в вашей жизни нет ни любви, ни эмпатии, ни смысла.

"Вершина" - это история о том, что наверх попадают только те, у кого есть внутреннее право, а оно есть тогда, когда у подножия все твои страхи и дилеммы преодолены и решены. И только с ощущением простоты и чистоты внутри можно подняться на вершину".

В фильме также снялись Александр Робак, Мария Денисова, Анна Банщикова, Владимир Канухин и другие. Съемки проходили на территории Северного Кавказа и завершились в Москве. Прокат триллера "Вершина" запланирован на 2026 год.