Вышел первый трейлер комедии «Скуф» с Александром Зубаревым

«Атмосфера кино» представила дебютный трейлер комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли. Ролик можно посмотреть ниже.

Лента расскажет историю обычного российского мужчины Аркадия, живущего в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в «Танчики». Он узнаёт, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены.

В «Скуфе», помимо Зубарева, снялись знаменитый бизнесмен Николай Василенко, телеведущий Леонид Якубович и блогер Валя Карнавал. Режиссёром выступил Алексей Степанов — постановщик триллера «Осьминог».

В кинотеатрах России с 16 апреля.