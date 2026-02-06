Вышел четвертый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»

6 февраля состоялась премьера четвёртого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Серию уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре HBO Max на три дня раньше из-за проведения Супербоула. В ней главный герой Дункан требует провести суд поединком — теперь мужчине нужно найти шестерых воинов для участия в нём.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть лишь 16 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.