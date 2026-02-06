Начались съемки второго сезона детектива про «болотного маньяка»

Компания AP Entertainment объявила о старте производства второго сезона мистического детектива «Нерождённая». Съёмки займут несколько месяцев, после чего шоу вернётся на телеканал ТВ-3.

Второй сезон продолжит историю девушки Алисы, которая вновь помогает полицейскому Василию в расследовании дела «болотного маньяка» с помощью своих способностей. Новая жертва, противоречивые показания свидетелей и странные обстоятельства заводят следствие в тупик, и становится ясно, что дело выходит за рамки привычной логики.

К главным ролям в сериале вернулись Маргарита Дьяченкова и Алексей Сахаров. Режиссёром проекта выступает Виктор Зайцев, креативный продюсер первого сезона.