Режиссер «Хищника: Планеты смерти» может снять «Войну миров Z 2»

Студия Paramount Pictures подписала трёхлетний контракт с режиссёром Дэном Трахтенбергом, известным по фильмам «Кловерфилд, 10» и «Добыча». В рамках соглашения постановщик займётся разработкой, режиссурой и продюсированием крупнобюджетных картин.

Одним из первых проектов Трахтенберга на новом месте может стать возрождение «Войны миров Z». По словам Джеффа Снейдера, студия рассматривает возможность запуска сиквела или полного перезапуска франшизы под руководством режиссёра.

Оригинальная «Война миров Z» с Брэдом Питтом вышла в 2013 году и стала самым кассовым фильмом Paramount того года, собрав в мировом прокате $ 540 млн. Несмотря на коммерческий успех, продолжение так и не увидело свет. Ранее сиквелом планировал заняться Дэвид Финчер, но проект был заморожен.