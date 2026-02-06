Появился русский трейлер триллера «Гуру» от автора «Черного ящика»

Компания World Pictures представила дублированный трейлер психологического триллера «Гуру». Премьера состоится 9 апреля.

Сюжет ленты вращается вокруг Матье Вассера — харизматичного коуча по личностному росту. Его популярность стремительно растёт, а массовые семинары напоминают религиозные мессы. Однако успех героя вызывает беспокойство у окружающих. Вскоре Матье сталкивается с тайным врагом, который готовит испытание, способное разрушить его жизнь.

Главную роль в картине исполнил Пьер Нинэ, известный по фильмам «Граф Монте-Кристо» и «Чёрный ящик». Режиссёром выступил Ян Гозлан, ранее уже работавший с Нинэ над фильмом «Чёрный ящик».