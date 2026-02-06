$77.0591.05

«Чистый филлер»: зрители громят седьмой эпизод шоу «Игры Биста» от MrBeast

Чемпионат.com

Вышел седьмой эпизод второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast, и реакция зрителей оказалась крайне негативной. Пользователи IMDb оценили серию в 3,2 балла из 10, назвав её худшей в сезоне.

Зрители громят седьмой эпизод шоу «Игры Биста» от MrBeast
© Чемпионат.com

Главной претензией аудитории стало отсутствие действия. Зрители жалуются, что эпизод целиком состоит из «воды»: затянутого разрешения клиффхэнгера прошлой недели, скучных диалогов и встреч участников с семьями, которые не влияют на сюжет.

Что пишут зрители

  • «Буквально ничего не происходит. Ужасный сценарий и режиссура. Это аниме-эквивалент филлера. Эпизод не заслуживает даже одной звезды».
  • «Этот эпизод можно было заменить электронным письмом. Пропустите всё и смотрите только последние 10 минут. Всё остальное — просто пустая трата времени».
  • «Я смотрю подкаст или соревновательное шоу? Всё медленно, безжизненно и мучительно скучно. Нет энергии, нет напряжения. Люди просто сидят и болтают».
  • «Эпизод про семью был поверхностным. Вместо использования родственников как стратегического элемента нам просто показали трогательные моменты, которые можно пропустить».