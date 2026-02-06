Зрители громят седьмой эпизод шоу «Игры Биста» от MrBeast

Вышел седьмой эпизод второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast, и реакция зрителей оказалась крайне негативной. Пользователи IMDb оценили серию в 3,2 балла из 10, назвав её худшей в сезоне.

© Чемпионат.com

Главной претензией аудитории стало отсутствие действия. Зрители жалуются, что эпизод целиком состоит из «воды»: затянутого разрешения клиффхэнгера прошлой недели, скучных диалогов и встреч участников с семьями, которые не влияют на сюжет.

Что пишут зрители