Национальная театральная премия «Золотая Маска» назвала имена лауреатов спецпремии 2026 года, сообщил оргкомитет.

© РИА Новости

По итогам сезона 2024-2025 премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» присудили - 11 театральным деятелям, в том числе актерам Сергею Мигицко, Ирине Муравьевой и Людмиле Чурсиной, а также режиссеру Михаилу Левитину и президенту Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борису Любимову.

«Золотую Маску» «За поддержку театрального искусства России» - получат французская актриса Фанни Ардан, а также глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин. Всем лауреатам вручат «Золотые маски» во Всемирный день театра, 27 марта.

Ранее номинантами «Золотой маски-2026» стали 198 спектаклей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».