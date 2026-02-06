Авторы аниме «Поднятие уровня в одиночку» призвали зрителей набраться терпения

Создатели аниме «Поднятие уровня в одиночку» могут изменить формат выпуска продолжения. По данным инсайдеров, студия A-1 Pictures планирует выпустить полнометражный фильм, который продолжит сюжет второго сезона, отказавшись от производства традиционного третьего сезона.

На это решение повлиял кассовый успех «Клинка, рассекающий демонов: Бесконечная крепость» и фильма по «Человеку-бензопиле». Сообщается, что премьера запланирована на конец 2026 года, однако из-за того, что активное производство ещё не началось, премьера может сдвинуться на 2027 год.

Кроме того, продюсер «Поднятия уровня в одиночку» Ацуши Канеко недавно намекнул на готовящийся крупный анонс и призвал зрителей набраться терпения.