Стало известно, кто напишет музыку к «Супергерл»

DC Studios объявила, что Том Холкенборг, более известный как Junkie XL, выступит композитором фильма «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня».

© Чемпионат.com

Изначально над проектом должен был работать Рамин Джавади, прославившийся саундтреками к «Игре престолов» и «Миру Дикого Запада», однако его заменили без объяснения причин. Для Холкенборга это возвращение к вселенной DC: ранее он писал музыку для картин «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости» Зака Снайдера. В его портфолио также числятся «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фуриоса» и «Соник в кино».

Премьера «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли запланирована на 26 июня 2026 года. В ленте также ожидается появление Джейсона Момоа в образе межгалактического наёмника Лобо.