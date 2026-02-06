«Виден каждый рубль». Сарик Андреасян высказался о «Салтане» и кинотрендах

Режиссер Сарик Андреасян рассказал НСН, что в «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина его привлекла семейная мысль и киногеничность, которая требовала масштабных съемок.

© РИА Новости

Сказки, подобно зарубежным фильмам по комиксам, — семейное кино, потому тренд на них в прокате будет долгим и устойчивым, заявил в интервью НСН режиссер Сарик Андреасян.

С 12 февраля в российский прокат выходит «Сказка о царе Салтане». Для Андреасяна это уже второй фильм по произведению Александра Пушкина. Главные роли в семейной картине исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот. Для проекта были возведены декорации на площади 6000 квадратных метров и сшито более 500 уникальных костюмов.

Режиссер признался, что планировал создать столь масштабный проект еще на заре тренда на сказки в российском кино. При этом он также подчеркнул, что работа над семейным фильмом — большая ответственность, поскольку важно не подвести не только детей, но и их родителей.

— Почему из всех сказок Александра Пушкина вы выбрали для экранизации именно «Сказку о царе Салтане»?

— В первую очередь привлекла тема семьи. Мне отзываются любые взаимоотношения детей и родителей. Эта история о том, что сын Гвидон, имея царство, белку, которая грызет золотые орехи, все равно ждет отца. Ему важно увидеть отца. Мне кажется, это очень трогательно: вы можете обладать властью, деньгами, дворцами, но очень важно иметь семью. Во мне это отзывается. В первую очередь поэтому для экранизации выбрана «Сказка о царе Салтане». Уже во вторую очередь я понимал, что это можно сделать круто, масштабно, это все читали, это интересно людям. Но изначально ты ищешь глубокий смысл, и в этой сказке он есть.

— То есть другие варианты вообще не рассматривали?

— Нет. Когда я понял, что мы входим в историю экранизаций, будь то классика или сказки, понял и то, что хочу сделать именно «Сказку о царе Салтане».

— Эта идея пришла к вам до или после «Онегина»?

— Думаю, во время работы над «Онегиным». Все делается поочередно, параллельно невозможно создавать такие большие фильмы. Как только закончили «Онегина» приступили к сказке. В 2023 году писали сценарий. В феврале 2024 года начали шить костюмы, а с лета начали снимать.

Снимали блоками. Сначала морскую часть, потом дворец Салтана, и так далее. Перед каждым блоком делали паузу, чтобы построить декорацию и сшить костюмы. Сделать это одним потоком разом — колоссальный труд. Для этого нужно было, чтобы вся страна работала. Людей, умеющих делать что-то круто, не так много. Художник по костюмам у нас — гениальная женщина Гульнара Шахмилова. Она работает у меня на всех фильмах. Мы делали все, зная, что лучше ждать, но сделать хорошо. Это потребовало много сил, времени, денег.

— Снимать что-то подобное сегодня дорого? Вы изначально планировали столь масштабный проект?

— В нашей стране много фильмов, которые стоят дорого, но это не всегда видно на экране. В этом случае мы продумали все так, чтобы каждый рубль был виден, чтобы человек понимал, что это действительно огромное кино, в которое вложили средство и силы.

— Насколько близким к тексту сказки получился сценарий? Как подошли к вопросу диалогов в картине? Были ли реплики, которые пришлось чуть осовременить?

— Безусловно, в фильме есть проза, потому что люди должны разговаривать на киноязыке. Но все пушкинские культовые фразы, все описания сохранены. При просмотре вы увидите, что купцы, и Гвидон, и голос за кадром произносят пушкинский текст. Как мне кажется, это культовая вещь. Как делать «Сказку о царе Салтане» без фразы «Кабы я была царица»?

— Чем вам особенно запомнилась работа над проектом? Возможно, была какая-то технически сложная сцена?

— Мы строили декорации таким образом, чтобы минимизировать компьютерную графику. Технических проблем у нас не было. Самая большая сложность в этом проекте — масштаб строительства. Однако, чтобы одеть богатыря в костюм, загримировать его, особенно, когда актеров много, нужно три часа. То есть вы приходите на работу, и не можете сразу сказать: «Мотор, начали». Вы ждете 3 часа, пока приведут артиста. Это занимает много времени. На таких больших фильмах в день снимается 1,5-2 минуты, не как в сериалах. Снимаете минуты, потом пазл расширяется, и получается большое кино.

— Князя Гвидона в картине воплотил Алексей Онежен, а Царевну-Лебедь — Алиса Кот? Почему выбор пал именно на этих артистов?

— Алиса Кот снималась у меня в одном эпизоде сериала «Жизнь по вызову». Кажется, это был второй сезон. Я увидел ее крупный план на плейбеке и сказал: «Это же Лебедь». Она была утверждена, просто попав к нам на фрагмент. Считаю, это какое-то чудо. Возможно, если бы я просто объявил кастинг, я бы ее не нашел. А она — потрясающая актриса.

Если говорить об Алексее Онежене, его я знал, потому что он с моей женой играл в фильме «Артек» когда-то. Я смотрел эту картину, и уже тогда его отметил. Ему в этом фильме было лет 13-14. Это невероятный красавец, думаю, он будет большой звездой.

— Вы сразу понимали, какие роли в картине могут сыграть актеры, с которыми уже доводилось работать?

— Я никогда не скрываю, что ищу нетривиальные ходы в кастинге, чтобы вызывать у зрителей интерес. Знал, что Паша Прилучный, играющий царя Салтана — точно интересно и круто. Его не видели в таком образе. В целом рад, что у меня есть такие любимые артисты, и они идут навстречу, радуются моим экспериментам. Кто-то ведь может не согласиться на роль и сказать, что это большая ответственность — царя Салтана играть. У меня Лиза Моряк, Павел Прилучный — свои люди, очень талантливые, открытые к предложениям.

— Это далеко не первый фильм вашей кинокомпании для семейной и детской аудитории. Чувствуете ли особенную ответственность при работе над такими проектами?

— Особая ответственность в том, что важно не подводить детей и их родителей. Билет покупает не ребенок, а мама с папой. Они хотят, чтобы это было ярко, красиво, талантливо и безопасно. Чтобы не было пошлости, никто их ребенку не говорил какие-то гадости. Чтобы это было про хорошие семейные ценности. Конечно, я держу это в голове, это моя ответственность. Пришел к этому с возрастом.

По молодости заигрывал, в семейный контент вставлял какие-то пошлые шуточки и думал, что это смешно. А это неправильно. Родителям важно быть уверенными, что они могут оставить ребенка в зале, сходить за кофе, и он не увидит что-то провокационное. Если меня спрашивают, почему нет современного прочтения этих сказок, я говорю, что делаю абсолютно по классике, чтобы взрослые точно понимали — когда они куда-то ведут детей, им не придется за это краснеть или что-то объяснять. Важно, что Пушкин — это Пушкин.

— Сейчас в прокате также можно увидеть ваше «Простоквашино». Обращаете ли вы внимание на обратную связь от зрителей?

— Да, конечно, я делаю выводы. Давно уже умею отличать обратную связь от реальных мнений. Какие-то вещи и сам подмечаю, у меня же есть глаза и уши. Смотрю кино со зрителями на премьере, чувствую эту энергию - где было скучно, где было классно. Когда вы смотрите один — не всегда это ощущаете. Но вы чувствуете это с залом как-то внутренне, интуитивно. Поэтому я иногда делаю просмотры с людьми.

Сейчас мы работаем над «Зимой в Простоквашино». Я делаю какие-то выводы в плане темпоритма, монтажа, еще чего-то. Конечно, буду учитывать отзывы. Мне кажется, это честно. Я не читаю критиков, даже не знаю, где они, но я читаю людей. Мне пишут в личку, это очень важно. Я отличаю реальное мнение от того, что меня хотят задеть или излишне похвалить.

— Есть ли уже в планах работа над следующей сказкой Пушкина? Исчерпывает ли себя сегодня тренд на сказки?

— С продюсерами, режиссерами мы много обсуждаем эту тему между собой. Мне кажется, тренд себя не исчерпает никогда. Это мы назвали это трендом, а в реальности в США компания Disney уже 100 лет каждый год делает семейный фильм. Давайте называть сказки семейными фильмами. Мы просто нашли свой фольклор, грубо говоря, свои комиксы. У них — Человек-паук, а у нас — Пушкин. У них же Пушкина нет, а у нас есть, слава богу. Поэтому думаю, что это никогда не закончится.

Одни сказки будут рождать другие. Будут появляться сиквелы, спин-оффы. Вселенные будут разрастаться. Просто победит тот, у кого это будет качественнее. Снимать будут много фильмов, но не все будут успешны. Мы уже видели, что не все успешно. Случается, что выходят какие-то семейные фильмы, но зритель на них не ходит, потому что не дурак. Зритель отличает подделку от чего-то большого и качественного. Поэтому думаю, что этот тренд будет с нами еще долго, будет разрастаться в какие-то интересные формы.