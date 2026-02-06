Звезда «Очень странных дел» сыграет в хорроре «Голова, полная призраков»

Актёр Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странных дела», ведёт переговоры о съёмках в психологическом хорроре «Голова, полная призраков» (A Head Full of Ghosts). Компанию ему составят Ребекка Холл и Эсме Крид-Майлс.

© Чемпионат.com

Фильм основан на одноимённом романе Пола Тремблея, который Стивен Кинг называл своей любимой книгой последнего десятилетия. Сюжет рассказывает о семье Барретт, чья жизнь рушится после того, как у старшей дочери диагностируют шизофрению, а родители решают провести над ней обряд экзорцизма в прямом эфире реалити-шоу. Спустя 15 лет младшая сестра пытается разобраться в истинных причинах трагедии.

Режиссёрами и сценаристами ленты выступят Вероника Франц и Северин Фиала, известные по «Спокойной ночи, мамочка» и «Сторожка». Съёмки стартуют в марте 2026 года.