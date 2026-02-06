Шахназаров предложил проанализировать популярность сказок в кино

Востребованность сказочных фильмов у современного зрителя может объясняться попыткой общества найти в кино уход от реальности, таким мнением поделился в беседе с ТАСС генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. По его мнению, необходимо изучить феномен резко увеличившейся популярности сказочных кинокартин не только среди зрителей, но и режиссеров.

«На мой взгляд, стоит исследовать, почему в России сказки в кино вдруг стали такими популярными. Наверное, это говорит о каком-то состоянии общества, показателе умов. Вот это очень интересно с точки зрения анализа. Можно сделать вывод, что зритель определенным образом пытается уйти от реальной жизни. Социологи, философы могут пытаться это объяснить, и, мне кажется, понять стоит, ведь, все-таки, кино отражает жизнь, общество», — сказал он.

Шахназаров также вспомнил о тенденциях, и, в кинематографе времен СССР, отметив, что подобного ажиотажа вокруг сказочных кинолент не было.

«Я не припомню, чтобы в СССР сказки были так востребованы. Их также делали, и довольно много хороших, но они не пользовались таким же успехом, как в современном российском прокате», — заключил собеседник агентства.

О сказках как о главном тренде в кино последних лет говорил и продюсер и кинокритик Иван Кудрявцев. По его мнению, такой жанр может доходчиво рассказать детям историю страны и ее культуру.

Кроме того, именно сказки стали лидерами кинопроката в новогодние праздники 2026 года. Так, общие сборы фильмов "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино" превысили отметку в 10 млрд рублей.