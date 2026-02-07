Появилось расписание выхода комедийного сериала «Трешка»

Расписание выхода комедийного сериала «Трёшка»
2 февраля состоялась премьера комедийного сериала «Трёшка». Шоу рассказывает историю 35-летней Даши, которая живёт в трёхкомнатной квартире вместе с родителями, младшей сестрой и внезапно вернувшимся в семью бывшим мужем. Героям предстоит ужиться сразу вдевятером, несмотря на разногласия.
Всего в первый сезон проекта войдёт 16 серий — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 12 февраля.
Расписание выхода сериала «Трёшка»
- 1-я серия — 2 февраля
- 2-я серия — 2 февраля
- 3-я серия — 2 февраля
- 4-я серия — 3 февраля
- 5-я серия — 3 февраля
- 6-я серия — 3 февраля
- 7-я серия — 4 февраля
- 8-я серия — 4 февраля
- 9-я серия — 5 февраля
- 10-я серия — 5 февраля
- 11-я серия — 9 февраля
- 12-я серия — 9 февраля
- 13-я серия — 10 февраля
- 14-я серия — 10 февраля
- 15-я серия — 11 февраля
- 16-я серия — 12 февраля