В США начали расследование в отношении Netflix

Американское министерство юстиции начало антимонопольное расследование в отношении запланированной сделки Netflix по приобретению Warner Discovery и HBO Max, сообщает Wall Street Journal.

По данным Wall Street Journal, министерство юстиции США выясняет, использовал ли Netflix антиконкурентные методы и может ли сделка с Warner Discovery и HBO Max привести к усилению «рыночной власти» сервиса или формированию монополии, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за 82,7 млрд долларов. Покупка Warner Bros открывает для Netflix доступ к культовым франшизам, включая «Гарри Поттера» и вселенную DC Comics. Netflix также сможет работать с правами на «Игру престолов», которыми владеет HBO, находящаяся под контролем Warner Bros Discovery.

Совет директоров медиахолдинга Warner Bros Discovery рекомендовал отклонить предложение о покупке от Paramount Skydance. Компания советует акционерам продолжить курс на слияние с Netflix.