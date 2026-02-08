Режиссер раскрыл детали отмененного фильма по игре BioShock

Постановщик Гор Вербински, снявший первые три части «Пиратов Карибского моря» и мультфильм «Ранго», поделился подробностями своей нереализованной экранизации игры BioShock.

Вербински хотел глубоко исследовать эдипов комплекс в отношениях Больших Папочек и Маленьких Сестричек, а также сохранить ключевой элемент игры — моральный выбор. Сценарий, написанный совместно с Джоном Логаном, включал обе игровые концовки, что, по задумке авторов, должно было «вынести зрителям мозг».

«Я собирался оставить жёсткий рейтинг R… У нас были отличные дизайны Больших Папочек и всей этой безумной подводной арт-деко эстетики. Но студия испугалась бюджета в $200 млн для взрослого фильма, особенно после слабых сборов "Хранителей"».

Режиссёр отметил, что ему предлагали снять картину с меньшим бюджетом ($80 млн) и «детским» рейтингом PG-13, но он отказался идти на компромиссы. Сейчас экранизацией BioShock занимается Netflix, однако проект столкнулся с сокращением финансирования.