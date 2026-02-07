Почему «Убежище» — один из лучших фильмов в карьере Джейсона Стэйтема

В российский прокат вышло «Убежище» — новый бенефис Джейсона Стэйтема, который, кажется, находит пока что самую емкую и эффективную формулу стэйтемовского кино. О том, как легенде боевиков и режиссеру Рику Роману Во удалось снять экшен, в котором категорически нет ничего лишнего, рассказывает материал «Ленты.ру».

Каких-нибудь 10-15 лет назад фильмы с Джейсоном Стэйтемом (типа ремейка «Механика» с британцем вместо Чарльза Бронсона) считались второсортной штамповкой, почти что мусором. Работавших со Стэйтемом режиссеров из пула компании Люка Бессона Europa Corp. критики и вовсе считали гиперактивными имбецилами (впрочем, человек с псевдонимом Оливье Мегатон наверняка предполагал подобные наезды). Но времена сменились. Теперь, выбирая легкий экшен для разового просмотра, чувствуешь себя на минном поле. Вернее — в помойном потоке. Раньше в этих бесконечных недофильмах снимался Брюс Уиллис, теперь его место заняли Джон Траволта, Джон Малкович и даже Морган Фримен. Боевики со Стэйтемом на таком прискорбном фоне превратились в бренд, при прочих равных несомненно заслуживающий доверия.

Дата выхода: 5 февраля

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 1 ч 47 мин

Режиссер: Рик Роман Во

В ролях: Джейсон Стэйтем, Бодхи Рэй Бретнэк, Билл Найи, Харриет Уолтер, Дэниел Мэйс

Отчасти перемена отношения связана с тем, что в последние годы Джейсон освоился в роли продюсера собственных фильмов. Он не только прекрасно знает свою рабочую сторону, но и все понимает про свой актерский диапазон — не такой уж, кстати, скромный.

Британец знает, что для зрителя он чуть ли не единственный в западном кино достоверен в образе современного странствующего рыцаря, последней надежды обездоленных. Говоря проще, Стэйтем — друг, который желает вам добра, но неизбежно пустит в ход и кулаки. Именно вокруг таких персонажей выстроены фильмы Стэйтема последних лет — «Пчеловод», «Мастер», а теперь и «Убежище».

В новейшей работе актера его герой живет на маленьком острове с неработающим маяком. Он давно не называл вслух ничьего имени, включая собственное, а с ним вместе живет лишь разве что такой же безымянный пес. На остров время от времени приплывает лодка, на которой такой же молчаливый бородатый мужчина (Майкл Шеффер) с племянницей Джесси (Бодхи Рэй Бретнэк) привозит отшельнику провизию. Когда очередной рейс закончится гибелью лодки и капитана, Джесси спасет нелюдимый бородатый обитатель маяка. Она назовет его пса Джеком, а он ради нее отправится на материк и немедленно попадет в фокус внимания Ми-6 и бывшего шефа разведки, а ныне босса отряда «Черные змеи» по фамилии Манафорт (Билл Найи). Оказывается, прежде, чем поселиться на маяке, герой отзывался на имя Майкл Мейсон и был лучшим «Черным змеем» — пока не ослушался приказа. Теперь Манафорт хочет мести, а самому Мейсону нужно отправить в безопасное место Джесси, дядя которой, разумеется, был его сослуживцем.

Бюджет «Убежища» составил 50 миллионов долларов — на десять больше, чем у предыдущих «Мастера» и «Пчеловода». При этом фильм выглядит в хорошем смысле скромнее — точнее и лаконичнее — предшественников.

Вместо конспирологии про орден медоносных рыцарей и построенного в Лондоне Чикаго — честный британский боевик, не стесняющийся своего происхождения. В роли шотландской околицы, правда, заснято ирландское захолустье, но вроде бы национальная гордость малых народов Соединенного королевства никоим образом не задета.

Интрига тоже куда прозрачнее и эффективнее. В целом, Стэйтем вновь оперирует во все том же сюжете про современного ронина — можно даже назвать «Убежище» чуть более насупленной версией, скажем, фильмов и сериалов про Джека Ричера. Однако на сей раз вся эта конструкция размещена куда ближе к реальности, причем не сегодняшней, а, скажем, позавчерашней. К уютно устаревшей новостной повестке относится, к примеру, побочный сюжет о том, как разведка бесцеремонно подключается к нашим смартфонам. Привычно великолепный Билл Найи в роли высокопоставленного негодяя в роговых очках так сверкает глазами, что нет-нет да и подумаешь, о том, чтобы заклеить на гаджетах камеры (если еще этого не сделал, конечно).

Но любая злободневность здесь пасует перед ретро-атмосферой, в которой Стэйтем чувствует себя комфортнее всего. Его амплуа по-хорошему старомодно. Когда-то Джейсона называли новым Брюсом Уиллисом, потом — пытались понизить до наследника Стивена Сигала. Однако его дар ближе всего к Чаку Норрису или Жан-Полю Бельмондо в «Одиночке» или «Вне закона». От Норриса у Стэйтема борода и насупленные брови, подкрепленные строгим взглядом. От Бельмондо — актерская уверенность и неуловимая ирония профессионала, который умеет одним своим присутствием превратить любую халтуру в предмет культа.

Впрочем, к «Убежищу» слово «халтура» не относится и близко. Постановщик фильма Рик Роман Во — бывший каскадер, выросший в крепкого жанрового режиссера («Выстрел в пустоту», «Стукач»). Благодаря ему в «Убежище» умно поставлен экшен, которому не нужны ни лишняя пиротехника, ни очередной финальный бой всех со всеми. Фильм вообще будто бы работает тише привычного — стреляют и взрывают тут только по делу, а важную информацию для невнимательных зрителей не повторяют. Из-за этого аудитории, которую годами глушили современные блокбастеры, может не хватить привычной для жанра цирковой кульминации. Но требовать ее от этого емкого, прекрасного своей строгой простотой кино по-своему было бы преступлением. В тот момент, когда действие должно выйти за пределы здравого смысла, оно наоборот, сжимается до поединка с использованием арматуры или ночного проезда на мотоцикле с крупным планом лиц героев. В принципе, именно радость простых эмоций и отличает хороший фильм с Джейсоном Стэйтемом от всех остальных.