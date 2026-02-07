Прилучный и Комаров рассказали о съемках в "Приключениях желтого чемоданчика"

Стала известна дата выхода в прокат новой экранизации повести Софьи Прокофьевой "Приключения желтого чемоданчика".

© Российская Газета

Это удивительная история о чудесном Докторе с волшебным желтым чемоданчиком, содержимое которого лечит не только простуду и грипп, но также и грусть, одиночество, трусость и робость.

Режиссером картины выступил Денис Гуляр, знакомый по трилогии о Манюне. А произведен ремейк, что символично, на Киностудии Горького.

"Вместе с "Кинокомпанией братьев Андреасян" мы стремились сохранить теплую атмосферу из произведения Софьи Прокофьевой и веселое настроение первой экранизации Киностудии Горького. При этом старались сделать новый фильм интересным и захватывающим для поколения современных детей и их родителей. Уверена, они обязательно полюбят героев этой сказки так же сильно, как когда-то их бабушки и дедушки", - говорит генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Одну из ролей сыграет актер Павел Прилучный.

"Наша история - классика, но в свежем прочтении, и это определенный вызов, - отмечает актер. - В фильме есть магия, которая увлекала зрителей 55 лет назад, в нем поднимаются вечные темы: дружба, смелость, преодоление себя".

Что же касается роли Доктора, то ее исполнит блистательный Олег Комаров.

"Я хорошо помню знаменитый фильм, в котором играли Евгений Александрович Лебедев с Татьяной Ивановной Пельтцер, но когда я прочитал сценарий, то сразу понял, что это абсолютно новая история на старый лад. Были добавлены прыжки с парашютом, гонки на катерах, на мотоциклах. Изменились и персонажи: в оригинале Доктор был очень гротескным, но мы с режиссером Денисом Гуляром решили, что мой герой будет добрым и немного странным человеком", - раскрывает черты своего образа актер.

Комаров также рассказал, что когда были подобраны грим и костюм - белые усы, широкополая шляпа, - то он сам себя назвал "Индианой Джонс в старости".

Еще одна символичная деталь: в ремейке Доктора зовут Евгением Лебедевым - это дань памяти и уважения легендарному советскому актеру.

Фильм выйдет на экраны страны 23 апреля.

Кстати

Картину "Приключения желтого чемоданчика" посвятят автору одноименной повести Софье Прокофьевой, которая ушла из жизни 7 мая 2025 года в возрасте 96 лет.