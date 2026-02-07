Десять самых ожидаемых анимационных фильмов 2026 года

Много ярких и интересных новинок анонсировались в ушедшем году. Некоторые из них появятся на экранах уже совсем скоро. Какие-то анимационные фильмы ещё на этапе первых тизеров вызвали грандиозные фанатские споры, другие с первых кадров заслужили зрительский восторг. Предланаем ознакомиться со списком самых ожидаемых лент этого года вместе с редакцией Тлум.Ру.

© tlum.ru

Отдельное внимание хочется уделить отечественным проектам, с них, пожалуй, и начнём. Какие новинки российского проката ждут нас в 2026 году?

«Лео и Тиг. Дорога на Байкал»

О чём? Отважные друзья Део и Тиг отправляются в путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. Их ждут интересные приключения, пейзажи невероятной красоты, новые друзья и встреча с хозяином Байкала — великим драконом Лусуда.

«Кощей. Тайна живой воды»

О чём? Мультфильм «Кощей. Похититель невест» получил своё продолжение. В новой части анимационной ленты Кощей должен спасти свою долгожданную невесту, добыть живую воду и победить злодейку Моревну.

Яркие премьеры подготовили не только отечественные, но и зарубежные студии, и некоторые из них появятся на экранах кинотеатров совсем скоро. О самых ожидаемых из них мы и поговорим ниже.

«GOAT: Мечтай по-крупному»

О чём? Уилл Харрис — юный козёл с большой мечтой. Он получает уникальный шанс стать профессионалом в звероболе, спорте для больших и сильных животных. Его новые партнёры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь, но Уилл намерен доказать, чего стоит, и изменить спорт раз и навсегда.

«Прыгуны»

О чём? Девочка Мэйбел обожает животных и по воле случая получает уникальный шанс оказаться в теле робота-бобра и окунуться в животный мир. А ещё завести новых друзей и помочь всем мохнатым и хвостатым объединиться и защитить свой дом. Более подробно об этой премьере мы писали в своей статье.

«Околдованный» (или «Заколдованный»)

О чём? Ранее в одной статье мы упоминали эту премьеру. Неловкий подросток и его мама-перфекционистка сталкиваются с волшебными способностями мальчика и попадают в другой мир, полный чудес, опасностей и магии.

«Дикий лес»

О чём? Вороны похитили младшего брата Прю МакКил и теперь она вместе с другом Кёртисом отправляется ему на выручку в дикий таинственный лес, полный магических загадок, хитрых ловушек и волшебных существ.

«История игрушек 5»

О чём? Игрушечные друзья возвращаются, чтобы столкнуться с новой проблемой — современными технологиями. Их хозяйке Бонни дарят планшет-лягушку и обычные игрушки отходят на второй план.

«Легенда об Аанге: Последний маг воздуха»

О чём? Повзрослевшие Аанг, Катара, Сокка, Зуко и Тоф вновь объединят силы, чтобы спасти мир от нависшей угрозы, сохранить баланс стихий и порадовать сердца преданных фанатов.

«Шрек 5»

О чём? О болоте, злом огре и его семье. Шрек, Фиона, конечно же, Осёл и повзрослевшая дочка четы огров точно столкнутся с какими-то интересными приключениями.

«Моана»

О чём? Ремейк повторит сюжет оригинальной истории: юная Моана из Мотонуи направляется на поиски полубога Мауи, и вместе с ним — навстречу приключениям, чтобы спасти свой народ.

Кажется, 2026 год будет очень интересным! Мы будем продолжать следить за яркими новинками и продолжениями любимых проектов. Присоединяйтесь! Для этого не забудьте добавить наш сайт в закладки.