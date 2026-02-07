Рон Перлман может получить важную роль в третьем сезоне «Фоллаута»

Камео Рона Перлмана во втором сезоне сериала «Фоллаут» может перерасти в полноценную роль. Об этом в интервью The Direct сообщила шоураннер и сценарист проекта Женева Робертсон-Дуорет.

Актёр появился в шестом эпизоде шоу в образе супермутанта, спасающего Гуля. Несмотря на краткость сцены, создатели планируют развивать линию этого героя.

Я всегда воспринимала его как очень важного персонажа. Мы по-прежнему надеемся, что у нас будет возможность продолжить эту историю… Несмотря на то что в этом сезоне он появляется всего в одной сцене, я надеюсь, зрители понимают: в нашем представлении он — гораздо более значимая фигура в этом мире.

Шоураннер также намекнула на возможное появление других отделений Братства Стали, в частности из региона Содружества из Fallout 4. По её словам, Братство обладает высокой мобильностью, а отделение в Содружестве располагает самыми продвинутыми технологиями.