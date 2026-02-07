Какие новинки фильмов и сериалов уже вышли в Сети

Сверхчеловек не знает, куда податься в Голливуде, Шекспир переживает смерть сына, создавая шедевр в Лондоне, в России девять человек пытаются ужиться в трёшке, а кулачный боец спасает подростка-аристократа. Смотрим, чем порадуют киноновинки сети на этой неделе.

© кадр из сериала «Чудо-человек»

Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета" (18+)

Режиссёр: Хлоя Чжао

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 2 часа 5 минут

О чём фильм. Уильям Шекспир (Пол Мескал) встречает в Стратфорде Агнес (Джесси Бакли). Девушка живёт на границе с лесом, занимается травами и ведовством, из-за этого родные клеймят её. Семьи молодых людей против их союза, но они всё равно женятся. Вскоре у пары рождается дочь. Через время Агнес забеременела во второй раз - близнецами. Она чувствует, что один из детей умрёт, но не готова мириться с этим и всеми силами старается уберечь обоих. Время идёт, дети растут, но судьбы не избежать - единственный сын Агнес и Уильяма Хамнет умирает. Безутешная мать остаётся в Стратфорде с детьми, а Шекспир возвращается в Лондон. Там он пишет пьесу, которая станет одним из его величайших творений.

Что интересного. Фильм режиссёра Хлои Чжао снят по одноимённому роману Мэгги О’Фаррелл и с реальными историческими событиями имеет лишь несколько пересечений. Некоторые сцены в картине были спонтанными и полны импровизации. Например, по просьбе режиссёра Пол Мескал для сцены, где Шекспир пьян, актёр напился по-настоящему. Этот забавный эксперимент привёл актёра к жуткому похмелью на следующий день. Или в сцене, где Агнес приходит в театр, Джесси Бакли касается рукой одного из актёров - это движение было по наитию, но статисты поддержали её игру и в итоге режиссёр оставила этот кадр в фильме. Кстати, Хлоя Чжао тоже снялась в своей картине - она сыграла зрительницу в театре "Глобус". При этом для финальных сцен построили точную копию первой версии театра времён Шекспира. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссёрскую работу. А также получил 11 номинаций на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA).

Кому не понравится. Тем, кто до мелочей изучил историю личной жизни Уильяма Шекспира и убеждён, что замахиваться на святое, да ещё в своей вольной интерпретации, большая наглость.

Трёшка (16+)

Режиссёр: Николай бурлак

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 16 серий по 24 минуты

О чём фильм. На дворе начало 2000-х. В Воронеже разведённая 35-летняя Даша (Юлия Александрова) живёт в трёхкомнатной квартире вместе со своими родителями и дочерью-подростком от первого брака Татьяной (Людмила Юлова). Женщина пытается построить личную жизнь с начальником химзавода Романом (Дмитрий Лысенков). Но на горизонте появляется бывший муж Дима (Николай Наумов), и уверяет, что исправился и хочет начать всё с начала. Но в эту же квартиру после пожара в деревне переезжает сестра Даши Лена (Алла Михева) со своим мужем Серёгой (Илья Лыков), да ещё ис двумя детьми. И теперь под одной крышей трёшки пытаются ужиться сразу девять человек.

Что интересного. Сериал о жизни в трёшке Воронежа снимали в Московской области. Часть сцен отработаны в Балашихе. Местный дворец культуры съёмочная группа стилизовала под загс. Для большего погружения в начало 2000-х декораторы тщательно воссоздали квартиру того времени. Здесь и бытовая техника, доживающая свой век, и потёртые обои, и старая мебель - всё работает на создание атмосферы. Чтобы стать "настоящей семьёй", актёры много времени проводили вместе вне съёмочной площадки.

Кому не понравится. Тем, кто сам живёт в тесноте и в обиде со своими ближайшими родственниками. Согласитесь, в таком случае смотреть на ежеминутные ссоры из-за мелочей с экранов телевизора уже не хочется - такого "кина" и дома хватает.

Волчок (16+)

Режиссёр: Константин Смирнов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 2 часа 3 минуты

О чём фильм. Российская империя находится на рубеже 19 и 20 веков. Дворянин Ваня Огарёв (Марк-Малик Мурашкин) - сирота. Ему 13 лет. Его дядя (Даниил Воробьёв) подсылает к нему убийц, чтобы завладеть наследством мальчика. Но подросток бежит из Москвы и отправляется в Нижний Новгород - здесь его ждёт друг отца. На пути он встречает кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук) и нанимает его в телохранители. Но они с трудом находятся рядом друг с другом. Подросток - аристократ, эстет и фантазёр. Боец - хмурый и неотёсанный мужик. Это опасное путешествие меняет их обоих.

Что интересного. Дореволюционный Нижний Новгород снимали в Ярославской области и в Рыбинске, потому что здесь хорошо сохранилось историческое пространство. Эти локации не требовали цифровой доработки. Однако в Рыбинске пришлось построить масштабные декорации. Например, Красную площадь города превратили в Нижегородскую ярмарку с торговыми рядами и лавками. А музей-заповедник стал шикарным гранд-отелем. Также съёмки проходили в Коломне, Санкт-Петербурге, Москве и в Нижнем Новгороде. Команде, как и Евгению Ткачуку, пришлось изучить специфику русского кулачного боя конца 19 века. Тренировки с профессиональными боксёрами актёр начал за полгода до съёмок. А юный Мар-Малик Мурашкин часть трюков выполнял сам. С третьего этажа он спускался по водосточной трубе и плавал ночью в холодной воде в историческом костюме.

Кому не понравится. Тем, кто не намерен в этот субботний вечер задумываться о глубоких смыслах картины и тайных нитях взаимоотношений героев. Также тем, кто не готов взглянуть на семейные взаимоотношения глазами подростка.

Чудо-человек (18+)

Режиссёры: Дестин Дэниел Креттон, Тиффани Джонсон, Стелла Меги, Джеймс Понсольдт

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 8 серий по 30 минут

О чём сериал. Актёр-неудачник со сверхспособностями Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) не может сниматься в кино из-за своих суперсил - в Голливуде действует запрет на таких артистов. Он теряет роль в антологии "Американская история ужасов" и ссорится со своей девушкой. От другого актёра Тревора Слэттери (Бен Кингсли), ранее игравшего террориста Мандарина, он узнаёт о кастинге на главную роль в ремейке классического супергеройского фильма "Чудо-человек". Саймон начинает отчаянно бороться за эту роль мечты. Однако департамент по ликвидации разрушений намерен посадить его в тюрьму, а помогает властям в этом новоиспечённый друг Саймона.

Что интересного. Шоу создано по мотивам комиксов издательства Marvel с участием одноимённого персонажа. Во время съёмок фильма, который снимают по сюжету сериала, герой Саймона надевает красно-зелёный костюм. Точно такой же наряд носил герой комиксов 1964 года. В проекте очень много отсылок к киноиндустрии США в целом. В сериале упоминаются реальные фильмы, режиссёры, актёры, некоторые звёзды появляются в сюжете в роли самих себя.

Кому не понравится. Тем, кто от шоу про сверхчеловека ждёт экшена, невероятных приключений и тотальной демонстрации своих способностей. Здесь больше комедия про внутренние терзания, уязвимость и абсурдность многих вещей в киноиндустрии.

