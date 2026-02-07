Режиссер «Капкана» снимет продолжение «Акулы в Париже»

Онлайн-кинотеатр Netflix запустил в разработку продолжение успешного французского хоррора «Акулы в Париже». Режиссёром второй части назначен Александр Ажа, известный по фильмам «У холмов есть глаза», «Зеркала» и «Капкан».

Постановщик оригинала Ксавье Жанс не вернётся к работе над сиквелом по неизвестным причинам. Ожидается, что исполнительница главной роли Беренис Бежо вновь сыграет морского биолога, противостоящего мутантам-хищникам.

Оригинальная картина вышла в 2024 году и стала одним из самых просматриваемых фильмов на платформе. Сюжет рассказывал о появлении гигантской акулы в водах Сены накануне соревнований по триатлону.

Для Александра Ажа это не первый опыт работы с «водными» монстрами. В 2010 году он выпустил комедийный хоррор «Пираньи 3D», а в 2019-м — триллер «Капкан» о борьбе с крокодилами во время урагана.