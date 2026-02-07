Бронзит оценил соответствие своего «оскаровского» мультфильма западной повестке

Российский режиссер-аниматор Константин Бронзин оценил, насколько соответствует «западной» повестке его мультфильм «Три сестры», номинированный на премию «Оскар». Автора цитирует ТАСС.

«Это просто мультфильм. Под какие-то специальные навязанные сверху критерии мы его не подгоняли», — сказал он.

Он заверил, что представление об обязательной «повестке» для всех фильмов, выдвигаемых на «Оскар», является заблуждением. Бронзит объяснил, что только фильмы, претендующие на победу в номинации «Лучший фильм» обязаны соблюдать новые инклюзивные правила Американской киноакадемии и показывать людей разных рас и представителей меньшинств.

Остальных номинаций это не касается, сказал режиссер.

Лента Константина Бронзита «Три сестры» не имеет отношения к произведению Антона Чехова. В ее основу легла черногорская легенда о трех сестрах, которые всю жизнь ждали одного моряка.

«Три сестры» — уже третья работа Бронзита, номинированная на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Ранее на премию номинировались его мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

До этого Бронзит раскрыл, как ему удастся попасть на «Оскар».

Ранее кинокритик раскрыл шансы Бронзита получить награду