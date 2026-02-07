Подсчитаны уровни персонажей сериала «Фоллаут» по меркам игры

Редакция издания PC Gamer проанализировала события второго сезона сериала «Фоллаут» и подсчитала, какого уровня достигли главные герои, используя систему из Fallout 3.

По расчетам журналистов, за восемь новых эпизодов персонажи не сильно продвинулись в «прокачке». Главная героиня Люси получила 1150 очков опыта и поднялась всего на один уровень — с 8-го на 9-й. Её прогресс замедлили проваленные проверки красноречия и незавершённый основной квест.

Максимус оказался чуть успешнее: заработав 1215 очков, он перешёл с 9-го на 10-й уровень. Гуль, несмотря на активность, остался на 89-м уровне, так как 1640 полученных очков не хватило для повышения ранга. Его опыт в основном складывался из убийств врагов.

Младший брат Люси, Норм, впервые выбравшийся из убежища, совершил скачок с 3-го на 4-й уровень (1530 XP) благодаря взлому терминалов и исследованию локаций. Больше всех опыта набрал Хэнк Маклин (2355 очков), однако его точный уровень определить невозможно из-за длительного пребывания в Пустоши до событий сериала.