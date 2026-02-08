Депутат заявил о растущем спросе на патриотическое и военное кино

Спрос на патриотическое и военное кино в России заметно растет, поскольку общество заинтересовано в фильмах, отражающих традиционные ценности и укрепляющих чувство единства. Об этом заявила ТАСС председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

«Сегодня мы видим очевидный рост запроса на патриотическое и военное кино, и это абсолютно понятно. Людям важно, чтобы фильмы укрепляли, поддерживали нашу внутреннюю патриотическую позицию», — сказала Казакова.

По ее словам, традиционные ценности являются базовыми и понятными для людей разных поколений и жителей всех регионов страны.

«Это то, что уже зацементировано в нашей душе, в нашем сердце и в нашем понимании. Эти вещи очень тонкие, но при этом они понятны всем, когда человек принимает решение», — отметила она.

Казакова подчеркнула, что общество не заинтересовано в распространении пропаганды жестокости и негативных примеров поведения, особенно в контенте для детей.