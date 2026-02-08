Кто снимется в триллере об экзорцизме «Богохульство»

Карен Гиллан («Стражи Галактики», «Пороховой коктейль»), Джош Хатчерсон («Голодные игры», «Пять ночей с Фредди») и Клайв Оуэн («Месье Спейд», «История Лиззи») сыграют главные роли в триллере об экзорцизме «Богохульство» (Blasphemous). Проект основан на сценарии Люка Петровски («Дом на другой стороне», «Детка на драйве»),который дебютирует в качестве режиссера. Начало съемок запланировано на август 2026 года в Нью-Йорке.

Два священника — молодой служитель церкви (Хатчерсон) и его набожный наставник (Оуэн) — должны перенести одержимую молодую женщину (Гиллан) в безопасное место для проведения обряда экзорцизма, — сообщается в синопсисе. — Когда она неожиданно сбегает, начинается настоящий хаос, ставящий под угрозу их жизни и подвергающий их веру серьезному испытанию.