О чем корейский боевик «Хьюминт»

Корейский праздничный прокат принадлежит фильмам для широкой публики — тем, что приводят в мультиплексы целые семьи и увлекают их чистым, незамысловатым весельем. В этом году мэтр бокс-оффиков Рю Сын Ван делает ставку на то, что его фирменный динамичный шпионский боевик по-прежнему отвечает этим требованиям, подкрепляя её бюджетом в 23,5 миллиарда вон (16 миллионов долларов США). Об этом сообщает Korea Herald.

© Freepik

«Хьюминт» сталкивает агентов разведки Северной и Южной Кореи в российском Владивостоке. Если это звучит как естественное продолжение фильмографии Рю, вы не ошибаетесь — его фильм 2013 года «Берлинский файл» заканчивался тем, что персонаж садился на поезд, направлявшийся туда.

Новая картина подхватывает эту нить и приводит с собой знакомое лицо. Чо Ин Сон, уже в третий раз сотрудничающий с Рю после «Побега из Могадишо» и «Контрабандистов», пошутил на пресс-конференции, что становится для режиссёра «своим парнем».

«Есть актёры, которые работали с ним гораздо больше, — сказал Чо. — Я всё ещё жду своей очереди».

Подход Рю не отличается особой тонкостью. Его боевики захватывают с первого кадра жёсткими кулачными боями, пульсирующим жанровым чутьём и достаточной политической остротой, чтобы поддерживать выброс адреналина. Его полицейская сага «Ветеран» остаётся его коммерческим пиком: 13,4 миллиона зрителей у оригинала 2015 года и ещё 7,5 миллиона у сиквела в прошлом году.

Противопоставлен агенту южнокорейской разведки Чо — холодный северокорейский оперативник в исполнении Пак Чон Мина. Роль, полная сдерживаемой ярости и брутальной физичности, знаменует отход от общительного образа, который сделал Пака мем-сенсацией на прошлогодней церемонии Blue Dragon Awards, где его выходка на сцене стала вирусной за одну ночь.

Пак описывал практичный подход Рю к экшену со смесью восхищения и изумления.

«Он подходил и просто начинал выкручивать мне запястье — "Вот так это делается". Со стороны это выглядело, как дядя, который дразнит племянника».

Однако он многому научился. Это та же грубая, отчаянная энергия, на которой Рю построил своё имя, — та стремительная трюковая работа культовых классик вроде Die Bad и Dachimawa Lee, которая сделала его главным экшен-режиссёром Кореи.

Съёмки продолжались месяцами в Риге (Латвия), где актёрский состав сплотился из-за тоски по дому и домашней кухни. Чо готовил тушёную курицу; Син Се Кён занималась жареным рисом.

«Съёмки за границей наводят тоску, — сказал Чо. — Но вы становитесь ближе друг к другу».

Для Син Се Кён, которая играет северокорейскую работницу ресторана, оказавшуюся между агентами, этот фильм — первая большая работа на большом экране за более чем десять лет. 36-летняя актриса была занята на YouTube, публикуя лайфстайл-влоги и иногда туристические дневники.

Рю похвалил мастерство Син в северокорейском акценте, который звучит в большинстве её реплик.

«Она проработала его до мельчайших деталей. Даже когда она поёт, вы слышите это в тексте».

Её знание английского также оказалось полезным — в итоге она стала неформальным переводчиком между корейскими актёрами и местной съёмочной группой.

На вопрос о любовной линии фильма между Пак Чон Мином и Син Се Кён Рю ответил уклончиво, но с намёком.

«Наверное, не меньше, чем в "Берлине"», — сказал он, кивая на любовную линию между Ха Чон У и Чон Чжи Хён в том фильме.

Пак дал подсказку:

«Вы увидите, как один человек разваливается из-за другого. Я никогда по-настоящему не показывал такого».

Сможет ли «Хьюминт» встряхнуть вялый внутренний рынок, пока неизвестно. Но если судить по прошлым работам, фильмы Рю, похоже, — лучший шанс на блокбастер, который есть у корейского кинематографа на данный момент, даже если вы выходите из зала с осознанием, что особой глубины там не было.

Рю, казалось, был готов позволить работе говорить за себя.