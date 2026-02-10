Названы лучшие фильмы Роттердамского кинофестиваля

В 55-м Роттердамском кинофестивале дебютного и авторского кино участвовали не только начинающие режиссеры, но и мастера. Среди них – давно живущая во Франции палестинская актриса Хиам Аббасс и ее не менее известная итальянская коллега Валерия Голино.

В конкурсе зрительского кино Big Screen участвовал «Араб» дебютанта Малека Бенсмаила из Алжира, созданный в копродукции с Францией и Швейцарией по книге «Мерсо, встречное расследование» алжирского писателя и журналиста, лауреата Гонкуровской премии Камеля Дауда. Это его первый роман, написанный в 2013 году, изданный во Франции и получивший несколько престижных премий, и новая версия «Постороннего» Альбера Камю, родившегося и выросшего в Алжире. Свой роман он написал в 1942 году.

В алжирской версии события приобретают новый поворот. История убитого брата детализирована, и он не безымянный персонаж, а с биографией. Это не смерть хулигана, а трагедия честного арабского парня, ставшая смысловой доминантой фильма.

Прежде всего, у него есть имя Муса, и история его гибели совсем другая, не по Камю. Всему виной, казалось бы, хорошая и нежная девушка, начавшая флиртовать с другим. Младший брат погибшего Харун никогда не простит убийцу и отомстит. Герои дарят друг другу книгу Камю, читают ее в разные моменты жизни, и она имеет на них сильное влияние.

Мать братьев сыграла палестинская актриса Хиам Аббасс. В Роттердаме была еще одна картина с ее участием, «Палестина 36», занявшая 10 место в зрительском рейтинге. На фоне 650 фильмов, показанных в течение 12 фестивальных дней, это прекрасный результат. «Араб» оказался на 47-й позиции, а «Посторонний» Франсуа Озона по одноименному произведению Камю – на 34-м. Озон снял один из лучших своих фильмов последнего времени о человеке, который не знает, что такое чужая боль и сострадание. Результаты рейтинга стали известны 7 февраля. В топ вошли 50 лучших с точки зрения зрителей картин.

Хиам Аббасс – очень востребованная актриса. Она снималась в «Мюнхене» Стивена Спилберга, сериале «Наследники», работает по всему миру, живет с 1980-х в Париже, сама сняла несколько фильмов. В «Алжире» от ее героини идет много негатива, хотя она любящая мать. Именно она спровоцировала убийство младшим сыном ни в чем неповинного француза, ставшего для нее олицетворением зла, унесшего жизнь ее первенца.

В Роттердаме Аббасс участвовала в «Большом разговоре» с итальянской актрисой Валерией Голино. Во время диалога, проходившего на глазах у публики и журналистов, они рассказывали о своей международной карьере. Актерская профессия, как выяснилось, открыла Хиам горизонты свободы, радикально изменила ее жизнь. Аббас призналась, что система Станиславского ей не близка, хотя актриса с пониманием относится к тем, кто ее исповедует. Она старается отстраниться от персонажа, быть от него свободной после того, как покинула съемочную площадку.

Подобного рода шоу, публичные диалоги, появились не так давно. Много лет в Роттердаме актеров вообще не привечали, приглашали исключительно режиссеров и продюсеров, которые уже могли за свой счет привезти и актеров.

Во внеконкурсной программе участвовало «Специальное подразделение - Первое убийство» датского режиссера Кристоффера Боэ. Фильм создан в копродукции Дании и Польши и тоже из разряда «все о моей матери». Боэ ярко дебютировал в 2003 году с «Реконструкцией», отмеченной «Золотой камерой» на Каннском кинофестивале.

Действие его новой картины происходит в Дании в 1927 году. В сгоревшем доме находят тело, и спецподразделение во главе с Отто Химмельструпом расследует предполагаемое убийство. Цепочка приводит не только к раскрытию коррупционной схемы, но и странным отношениям, связывающим мать и сына, замешенного в этой истории. Параллельно Отто пытается справиться с собственными травмами.

Начинается фильм пронзительной сценой прогулки подростков в лесу, когда младший брат внезапно умирает на глазах у старшего. Несчастная мать теряет рассудок от горя и во всем винит сына, по сути вычеркивает его из своей жизни. А он и сам еще дитя. С чувством вины Отто и живет с тех пор. В моменты, когда нужно принимать решение, его охватывают страх и воспоминания детства, выбивая из колеи. Это любимая тема современного кинематографа.

Дебютантка из Китая Йет Люкси Сяо участвовала в конкурсе Big Screen с картиной «Сейчас я встретил ее». Это трагикомедию с отсылками к 90-м, в юность мамы 18-летнего героя, которого вырастил отец после преждевременной смерти жены. Очень необычная картина и для фестиваля, и для Китая, и опять же из серии «все о моей матери», за что отдельное спасибо родоначальнику Педро Альмодовару, снявшему в 1999 году одноименный фильм.

В Китае 90-е тоже были хулиганскими, но ничего кроме смеха у зрителей показанные перипетии не вызывают. Комедия переходит в трагедию, и настроение зала мгновенно меняется. Мама всегда рядом с юным сыном, как ангел-хранитель. Ее фотография в домашнем мемориале со свечами периодически начинает подмигивать и улыбаться. Накануне 18-летия к парню попадают дневники матери, и он ее открывает для себя. Оказывается, она была живой и смелой, жила полной грудью, а смертельно заболев, верила в выздоровление.