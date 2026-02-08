Как могли выглядеть герои мультфильма «Геркулес»

Мультфильм «Геркулес» — классика анимации студии Disney. История, основанная на древнегреческой мифологии и легендах о Геракле, покорила сердца многих юных и не очень фанатов и привила им любовь к эпосу. Яркие персонажи и интересный сюжет — отличный микс, чтобы приковать взгляды зрителей. Редакция Тлум.Ру подготовила небольшую подборку концепт-артов по этому анимационному произведению. Предлагаем вам ознакомиться с ними.

© кадр из мультфильма «Геркулес»

© tlum.ru

Надеемся, эта подборка (и в частности Аид в башмачках) смогла вас заинтересовать и сделать ваш день ярче. В специальном разделена нашем сайте вы сможете найти ещё больше подборок с любимыми анимационными героями.