Зрители оценили новый эпизод «Рыцаря Семи Королевств»

Четвёртая серия шоу «Рыцарь Семи Королевств» получила рекордные 9,7 балла на IMDb. Это самая высокая оценка среди всех эпизодов проектов по вселенной «Игры престолов», включая оригинальный сериал и «Дом Дракона».

Зрители называют серию лучшей во всём сезоне, отмечая идеальную адаптацию книги, мощную атмосферу и эмоциональный финал, от которого «идут мурашки». Многие сравнивают проект с первыми сезонами «Игры престолов», отмечая, что именно он является истинным наследником саги, превосходящим «Дом Дракона».

Что пишут зрители о четвёртом эпизоде: